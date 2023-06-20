Рэпер Schokk обратился к группе Animal ДжаZ и клубу, в котором они выступят

Репер Дмитрий Бамберг (Schokk) обратился к рок-группе Animal ДжаZ и московскому клубу Urban, где запланировано выступление коллектива. В своём телеграм-канале он спросил площадку, действительно ли она хочет позволить сыграть музыкантам после их проукраиснких заявлений.

Обращение рэпера Schokk к клубу Urban. Видео предоставлено Лайфу

"Добрый день, Москва. Хочу передать привет клубу Urban, у нас с ними [была] общая история с флагами. Такой вопрос: вы действительно хотите дать выступить группе Animal ДжаZ после всех их высказываний? Вы хорошо подумали?" — сказал артист.

Обращаясь к группе, Бамберг предложил музыкантам публично признать свои ошибки и извиниться за заявления, а также начать отчислять половину концертной выручки в госпитали Донбасса для тех, кто "там выживает или умирает" ради их безбедной жизни. В противном случае, указал рэпер, они могут "валить обратно в Израиль".