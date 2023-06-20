Рэпер Schokk обратился к группе Animal ДжаZ и клубу, в котором они выступят
Рэпер Schokk призвал группу Animal ДжаZ переводить гонорары госпиталям Донбасса
Репер Дмитрий Бамберг (Schokk) обратился к рок-группе Animal ДжаZ и московскому клубу Urban, где запланировано выступление коллектива. В своём телеграм-канале он спросил площадку, действительно ли она хочет позволить сыграть музыкантам после их проукраиснких заявлений.
Обращение рэпера Schokk к клубу Urban. Видео предоставлено Лайфу
"Добрый день, Москва. Хочу передать привет клубу Urban, у нас с ними [была] общая история с флагами. Такой вопрос: вы действительно хотите дать выступить группе Animal ДжаZ после всех их высказываний? Вы хорошо подумали?" — сказал артист.
Обращаясь к группе, Бамберг предложил музыкантам публично признать свои ошибки и извиниться за заявления, а также начать отчислять половину концертной выручки в госпитали Донбасса для тех, кто "там выживает или умирает" ради их безбедной жизни. В противном случае, указал рэпер, они могут "валить обратно в Израиль".
"История с флагами", которую упомянул Бамберг, случилась в конце мая: охрана попыталась не пустить рэпера с флагом России на его концерт в вышеназванном клубе. Однако его друзьям удалось пронести триколор, а он, держав его на сцене, заявил, что в РФ, в отличие от Грузии или Казахстана, не получится придерживаться нейтралитета. Несогласным артист предложил покинуть страну. Фанаты горячо поддержали его речь.
Напомним, группу Animal ДжаZ и её лидера Александра Красовицкого могут признать иностранными агентами после ряда проукраинских заявлений. В частности, музыканты назвали Россию "токсичной" и "абьюзерской" и пели украинские песни. Причём всё это не помешало им организовать тур по России, первые концерты из которого уже начали отменять.
Telegram / "дима бамберг"