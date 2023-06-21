Тест на покаяние: Политолог придумал способ вычислять агентов Запада среди "возвращенцев"
Политолог Коровин призвал проверять уехавших россиян на искренность на границе
Граждане России, покинувшие страну, могут вернуться на родину, пока Запад не лишил их такой возможности, заявил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в эфире радио "Комсомольская правда" поделился своим мнением на этот счёт и предложил способ вычислять агентов Запада среди "возвращенцев".
"Я признаю право всякого человека на покаяние. Мы прекрасно себе представляем, в каком стрессе находились люди под давлением западной пропаганды, и понимаем, что мышление многих из них формировалось в рамках западного культурного кода. Они не понимали ни своей страны, ни того, что значит быть русским. На Западе же их мечты разбились, они столкнулись с русофобией и поняли наконец, что значит быть частью своей культуры", — заявил Коровин.
Коровин считает, что определять пресловутую "искренность раскаяния" смогут профессиональные пограничники, задавая конкретные вопросы. По его оценке, помимо искренне раскаявшихся попытаться вернуться в Россию может и откровенная агентура, которую тщательно обработали на Западе и снабдили всевозможными инструкциями.
Блогер Дмитрий Гоблин Пучков считает, что сбежавших за границу "сдуру" нужно возвращать, а вот те, кто "помчались в США и Европу и уже наговорили не на одну статью", — это идейные враги, которых в принципе опасно пускать обратно.
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