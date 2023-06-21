В США вразумили Зеленского о неизбежности принятия "горькой пилюли" от Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся согласиться на компромисс с Россией на более или менее выгодных условиях ради призрачного шанса на вступление в НАТО, считает автор газеты The Wall Street Journal Уильям Галстон.

Он разъяснил суть западного принципа помощи Киеву "столько, сколько потребуется", который на деле означает поддержку ВСУ в рамках контрнаступления. В финале атаки Зеленский будет вынужден пойти на соглашение с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку только окончание конфликта откроет Украине возможную дорогу в НАТО, объяснил Галстон.

"Уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться, даже если некоторые восточноевропейские союзники ещё будут сомневаться в разумности такого курса. <...> Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев", — пишет обозреватель.