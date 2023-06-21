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21 июня, 14:36

В США вразумили Зеленского о неизбежности принятия "горькой пилюли" от Путина

WSJ: Зеленскому придётся пойти на компромисс с Россией ради НАТО

<p>Президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a>, © <a href="https://president.gov.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">president.gov.ua</a></p>

Президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский. Фото © kremlin.ru, © president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся согласиться на компромисс с Россией на более или менее выгодных условиях ради призрачного шанса на вступление в НАТО, считает автор газеты The Wall Street Journal Уильям Галстон.

Он разъяснил суть западного принципа помощи Киеву "столько, сколько потребуется", который на деле означает поддержку ВСУ в рамках контрнаступления. В финале атаки Зеленский будет вынужден пойти на соглашение с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку только окончание конфликта откроет Украине возможную дорогу в НАТО, объяснил Галстон.

"Уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться, даже если некоторые восточноевропейские союзники ещё будут сомневаться в разумности такого курса. <...> Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев", — пишет обозреватель.

Одной из причин он назвал распад американского двухпартийного консенсуса по поддержке Украины и вероятность смены курса Белого дома в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. Ради своего народа журналист призывает лидера Незалежной "задуматься о том, чтобы заключить наиболее выгодную сделку, которую он только может получить от союзников, пока уровень поддержки ещё остается достаточно высоким".

Опальный генерал ВСУ предрёк падение Киева из-за "роковой ошибки" Зеленского

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Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что сейчас в зоне спецоперации наблюдается затишье, так как Вооружённые силы Украины в ходе своего "контрнаступления" несут большие потери. Он считает, что разгром может привести к утрате боеспособности армии Незалежной в целом.

Андрей Бражников
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