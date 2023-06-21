Появилось видео оказания помощи актёру Звереву после обморока с судорогами
Фельдшеры столичной скорой помощи помогли актёру Никите Звереву прийти в себя после того, как он потерял сознание в магазине из-за начавшихся судорог. SHOT показал кадры с действиями медиков.
Медики оказали помощь актёру Никите Звереву. Видео © SHOT
Актёра ведут под руки два фельдшера, помогают ему сесть в машину скорой. Зверев отказался от госпитализации, поэтому ему оказали экстренную медицинскую помощь и отпустили. По словам артиста, он чувствует себя хорошо и благодарен медикам за оперативность и профессионализм.
Напомним, у актёра Никиты Зверева случились судороги прямо в магазине после спектакля в Московском театре комедии. Сам артист объяснил своё состояние усталостью.