Появилось видео оказания помощи актёру Звереву после обморока с судорогами

Фельдшеры столичной скорой помощи помогли актёру Никите Звереву прийти в себя после того, как он потерял сознание в магазине из-за начавшихся судорог. SHOT показал кадры с действиями медиков.

Актёра ведут под руки два фельдшера, помогают ему сесть в машину скорой. Зверев отказался от госпитализации, поэтому ему оказали экстренную медицинскую помощь и отпустили. По словам артиста, он чувствует себя хорошо и благодарен медикам за оперативность и профессионализм.