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21 июня, 15:43

Появилось видео оказания помощи актёру Звереву после обморока с судорогами

Фельдшеры столичной скорой помощи помогли актёру Никите Звереву прийти в себя после того, как он потерял сознание в магазине из-за начавшихся судорог. SHOT показал кадры с действиями медиков.

Медики оказали помощь актёру Никите Звереву. Видео © SHOT

Актёра ведут под руки два фельдшера, помогают ему сесть в машину скорой. Зверев отказался от госпитализации, поэтому ему оказали экстренную медицинскую помощь и отпустили. По словам артиста, он чувствует себя хорошо и благодарен медикам за оперативность и профессионализм.

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Напомним, у актёра Никиты Зверева случились судороги прямо в магазине после спектакля в Московском театре комедии. Сам артист объяснил своё состояние усталостью.

Обложка ©

SHOT

Татьяна Миссуми
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