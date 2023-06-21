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Опубликовано 21 июня 2023, 18:04
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Помощник Путина рассказал, что Россия и Украина были близки к подписанию мирного договора

Мединский: Россия и Киев были в шаге от мирного решения конфликта в 2022 году

Киев был очень близок к тому, чтобы пойти на мирное решение конфликта и заключить с Россией Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины ещё в 2022 году. На срыв переговорного процесса его осознанно толкнули кураторы с Запада. Об этом ТАСС рассказал Владимир Мединский, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества.

"Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был, в общем-то, близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе", объяснил Мединский, отвечая на вопрос о том, считает ли он нужным рассказать подробности о договорённостях, которые были достигнуты в Стамбуле в рамках предварительно подписанного украинской делегацией Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины.

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Напомним, в мае прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Украина проигнорировала проект мирного договора и в одностороннем порядке вышла из переговорного процесса. Чуть позже слова главы государства подтвердил лидер российской переговорной делегации Владимир Мединский.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Юрий Лысенко
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