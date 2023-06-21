Помощник Путина рассказал, что Россия и Украина были близки к подписанию мирного договора
Мединский: Россия и Киев были в шаге от мирного решения конфликта в 2022 году
Киев был очень близок к тому, чтобы пойти на мирное решение конфликта и заключить с Россией Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины ещё в 2022 году. На срыв переговорного процесса его осознанно толкнули кураторы с Запада. Об этом ТАСС рассказал Владимир Мединский, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества.
"Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был, в общем-то, близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе", — объяснил Мединский, отвечая на вопрос о том, считает ли он нужным рассказать подробности о договорённостях, которые были достигнуты в Стамбуле в рамках предварительно подписанного украинской делегацией Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины.
Напомним, в мае прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Украина проигнорировала проект мирного договора и в одностороннем порядке вышла из переговорного процесса. Чуть позже слова главы государства подтвердил лидер российской переговорной делегации Владимир Мединский.
ТАСС / Сергей Фадеичев