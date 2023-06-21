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21 июня, 18:45

"Спартак" добился сокращения срока дисквалификации Соболева

В "Спартаке" сообщили, что дисквалификация Соболева сокращена до трёх матчей

Дисквалификация футболиста "Спартака" Александра Соболева сокращена с четырёх до трёх матчей Российской премьер-лиги. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы команды Дмитрий Зеленов.

"Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырёх матчей до трёх. Четвёртый матч дисквалификации теперь носит условный характер", — сказал он.

"Спартак" обжаловал в РФС дисквалификацию Соболева на четыре матча

"Спартак" обжаловал в РФС дисквалификацию Соболева на четыре матча

Ранее Лайф писал, что игрок ЦСКА Виллиан Роша обвинил нападающего красно-белых Александра Соболева в постоянных провокациях во время дерби. За неприличный жест игрок "Спартака" был удалён и дисквалифицирован на четыре матча. Роша тоже получил красную карточку по ходу матча, однако позднее она была отменена.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Лариса Сафронова
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