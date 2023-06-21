"Спартак" добился сокращения срока дисквалификации Соболева

"Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырёх матчей до трёх. Четвёртый матч дисквалификации теперь носит условный характер", — сказал он.

Ранее Лайф писал, что игрок ЦСКА Виллиан Роша обвинил нападающего красно-белых Александра Соболева в постоянных провокациях во время дерби. За неприличный жест игрок "Спартака" был удалён и дисквалифицирован на четыре матча. Роша тоже получил красную карточку по ходу матча, однако позднее она была отменена.