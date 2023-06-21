Германия поставит ВСУ новую партию ракет для систем ПВО Patriot
Кабмин ФРГ: Германия направит Киеву боеприпасы, тягачи и патрульные машины
В новый пакет военной помощи Украине Германия включила артиллерийские снаряды калибра 155 мм, тягачи и патрульные машины. Это следует из обновлённого списка вооружений, предоставляемых страной для ВСУ.
В новый пакет вошли тысяча снарядов калибра 155 мм, два колесных тягача и два полуприцепа, шесть патрульных машин и высокоточные боеприпасы калибра 155 мм (количество не указано). Также Берлин планирует направить Киеву ракеты для систем ПВО Patriot.
Общий размер финансирования ВСУ Германией в рамках военной помощи в этом году составляет около 5,4 млрд евро. В 2022 году на это было потрачено 2 млрд евро.
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