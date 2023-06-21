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21 июня, 19:00

Германия поставит ВСУ новую партию ракет для систем ПВО Patriot

Кабмин ФРГ: Германия направит Киеву боеприпасы, тягачи и патрульные машины

В новый пакет военной помощи Украине Германия включила артиллерийские снаряды калибра 155 мм, тягачи и патрульные машины. Это следует из обновлённого списка вооружений, предоставляемых страной для ВСУ.

В новый пакет вошли тысяча снарядов калибра 155 мм, два колесных тягача и два полуприцепа, шесть патрульных машин и высокоточные боеприпасы калибра 155 мм (количество не указано). Также Берлин планирует направить Киеву ракеты для систем ПВО Patriot.

Общий размер финансирования ВСУ Германией в рамках военной помощи в этом году составляет около 5,4 млрд евро. В 2022 году на это было потрачено 2 млрд евро.

Пентагон заказал на $1,15 млрд ракеты AMRAAM для ряда стран, включая Украину

Пентагон заказал на $1,15 млрд ракеты AMRAAM для ряда стран, включая Украину

Также ЕС готовит новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, тогда как США планирует предоставить Киеву ещё $325 млн.

Обложка ©

Flickr / soldiersmediacenter

Ирина Фальке
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