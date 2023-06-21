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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 23:47

Турция не одобрит заявку Швеции в НАТО до выполнения всех обязательств

Анкара не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения Стокгольмом обязательств по борьбе с терроризмом, предусмотренных Мадридским меморандумом. Об этом заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш в эфире телеканала TRT.

"Необходимы конкретные шаги по его реализации, это справедливое требование Турции. В противном случае мы не одобрим заявку", — сказал спикер, отметив при этом, что к принятию в Швеции антитеррористического закона Анкара относится положительно, но ожидает осуждения и прекращения помощи Рабочей партии Курдистана (РПК).

В Турции назвали условие для вступления Швеции в НАТО
В Турции назвали условие для вступления Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года, однако Турция блокирует этот процесс из-за невыполнения страной условий меморандума о борьбе с терроризмом. По мнению Анкары, шведские власти лояльны к РПК, которую в самой Турции считают террористической. В мае турецкий МИД подчеркнул, что, хотя Швеция приняла закон о терроризме, этого недостаточно, нужны более "конкретные шаги". При этом в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что скандинавская страна выполнила условия Турции и может вступить в альянс.

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Лариса Сафронова
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