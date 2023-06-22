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22 июня, 04:55

Пожар произошёл на протонном ускорительном комплексе J-PARC на востоке Японии

Возгорание блока электропитания произошло в зоне радиационного контроля протонного ускорительного комплекса J-PARC на востоке Японии, пострадавших нет. Об этом информирует телеканал NHK.

Пожарная тревога сработала примерно в 01:00 по местному времени (19:00 мск 21 июня). Инцидент произошёл во время подготовки оборудования к началу эксперимента. Когда работники вошли в зону радиационного контроля, то увидели, что в блоке электропитания началось возгорание.

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По данным телеканала, пожар был быстро потушен. В результате ЧП пострадавших нет. Угроза утечки радиации с комплекса отсутствует, повышение уровня радиационного фона не зафиксировано.

Ранее Лайф писал о взрыве и пожаре на территории порохового завода в городе Котовске Тамбовской области. Погибло пять человек. Как сообщил глава региона Максим Егоров, это не теракт, причиной ЧП стал человеческий фактор.

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nhk.or.jp

Юлия Коновалова
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