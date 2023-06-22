Регион

Уведомления отключены

22 июня, 08:28

Коричневая — уремия, красная — энцефалит: Врач рассказала, о каких болезнях сигнализирует цвет кожи

Врач Тахтарова: Коричнево-жёлтая кожа может говорить о проблемах с почками

Кожный покров можно оценивать как индикатор некоторых заболеваний, и изменения цвета могут быть признаками различных патологий, поэтому данный симптом не стоит игнорировать. Всем известно, что пожелтение кожных покровов, например, свидетельствует о проблемах с печенью и желчным пузырём. А о чём говорит красная, коричневая, синюшная и серая кожа, Лайфу рассказала врач –дерматолог-венеролог, миколог-косметолог "СМ-Косметологии" Диана Тахтарова.

"Окрашивание кожи в жёлтый цвет свидетельствует о проблемах с печенью, желчным пузырём или желчными путями. Пожелтение кожи это симптом, появление которого может быть связано с такими заболеваниями, как гепатит, цирроз печени, предпечёночная желтуха, желчнокаменная болезнь, повреждение печени в результате отравления", — подчеркнула собеседница Лайфа.

По её словам, жёлто-серая окраска кожи часто наблюдается у курильщиков в результате постоянного оксидантного стресса. А коричнево-жёлтая кожа может указывать на заболевания мочевыделительной системы, в частности на почечную недостаточность и развитие уремии.

Покраснение кожи может быть связано с аллергическими реакциями (на пищу, лекарства, насекомых, растительность или другие аллергены), экземой, псориазом, розацеа, ожогами, инфекциями кожи (клещевой энцефалит, лишай и другие), некоторыми аутоиммунными заболеваниями, добавила Тахтарова.

Косметолог объяснила, почему автозагар не так страшен, как его малюют

Косметолог объяснила, почему автозагар не так страшен, как его малюют

Синюшность кожи, или цианоз, может быть признаком заболеваний, связанных с нарушением кровообращения или поставкой кислорода в организм: например, это заболевания сердца и лёгких, пониженное артериальное давление, токсическое отравление, синдром обструктивного апноэ во сне.

Бледность кожи может свидетельствовать о нарушении кровообращения или уменьшении количества красных кровяных клеток.

"Чаще всего бледность кожи указывает на анемию состояние, при котором уровень гемоглобина и красных кровяных клеток в крови снижается. Также бледность кожи наблюдается при гипогликемии (низком уровне сахара в крови), хронической сердечной недостаточности, дефиците железа и гипотиреозе (заболевании эндокринной системы)", — рассказала дерматолог.

Врач назвала простые способы снизить риск появления растяжек на коже

Врач назвала простые способы снизить риск появления растяжек на коже

А ранее врач Наталия Гульянц рассказала, у кого выше риск заработать катаракту или рак кожи на солнце. Есть распространённое мнение о том, что у людей с тёмной кожей благодаря высокому содержанию защитного пигмента меланина этот риск ниже, однако это не так.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров