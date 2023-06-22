Коричневая — уремия, красная — энцефалит: Врач рассказала, о каких болезнях сигнализирует цвет кожи

Кожный покров можно оценивать как индикатор некоторых заболеваний, и изменения цвета могут быть признаками различных патологий, поэтому данный симптом не стоит игнорировать. Всем известно, что пожелтение кожных покровов, например, свидетельствует о проблемах с печенью и желчным пузырём. А о чём говорит красная, коричневая, синюшная и серая кожа, Лайфу рассказала врач –дерматолог-венеролог, миколог-косметолог "СМ-Косметологии" Диана Тахтарова.

"Окрашивание кожи в жёлтый цвет свидетельствует о проблемах с печенью, желчным пузырём или желчными путями. Пожелтение кожи — это симптом, появление которого может быть связано с такими заболеваниями, как гепатит, цирроз печени, предпечёночная желтуха, желчнокаменная болезнь, повреждение печени в результате отравления", — подчеркнула собеседница Лайфа.

По её словам, жёлто-серая окраска кожи часто наблюдается у курильщиков в результате постоянного оксидантного стресса. А коричнево-жёлтая кожа может указывать на заболевания мочевыделительной системы, в частности на почечную недостаточность и развитие уремии.

Покраснение кожи может быть связано с аллергическими реакциями (на пищу, лекарства, насекомых, растительность или другие аллергены), экземой, псориазом, розацеа, ожогами, инфекциями кожи (клещевой энцефалит, лишай и другие), некоторыми аутоиммунными заболеваниями, добавила Тахтарова.

Синюшность кожи, или цианоз, может быть признаком заболеваний, связанных с нарушением кровообращения или поставкой кислорода в организм: например, это заболевания сердца и лёгких, пониженное артериальное давление, токсическое отравление, синдром обструктивного апноэ во сне.

Бледность кожи может свидетельствовать о нарушении кровообращения или уменьшении количества красных кровяных клеток.

"Чаще всего бледность кожи указывает на анемию — состояние, при котором уровень гемоглобина и красных кровяных клеток в крови снижается. Также бледность кожи наблюдается при гипогликемии (низком уровне сахара в крови), хронической сердечной недостаточности, дефиците железа и гипотиреозе (заболевании эндокринной системы)", — рассказала дерматолог.