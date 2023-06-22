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22 июня, 08:09

Бразильский президент заявил, что РФ и Украина сами должны договориться о мире

<p>Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / ZUMA</p>

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / ZUMA

Исключительно Россия и Украина должны договариваться об условиях завершения конфликта, так как только эти страны знают, что нужно их народам для достижения мира. Об этом сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мирное соглашение — это не сдача Украины, две вовлечённые стороны должны что-то получить. Только русские и украинцы знают, что нужно для того, чтобы достичь мира", — подчеркнул он во время пресс-конференции в Риме.

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Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что решение украинского конфликта невозможно с применением исключительно силовых методов, поэтому необходимо прибегнуть к дипломатии. При этом он раскритиковал Совет Безопасности ООН за неспособность решить ситуацию на Украине.

Татьяна Миссуми
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