В Ростовской области потушили крупный пожар на складе рынка
МЧС: Пожар на складе с электротехникой в Ростовской области ликвидирован
Пожар на складе с электротехникой, который вспыхнул на территории рынка "Классик" в Ростовской области, потушили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
"В 11:00 мск [объявлена] полная ликвидация", — говорится в сообщении.
О возгорании стало известно сегодня утром. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. На той же площади пожар и локализовали. Во время тушения привлекался вертолёт. О пострадавших не сообщалось.
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ГУ МЧС РФ по Ростовской области