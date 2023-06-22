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22 июня, 08:26

В Ростовской области потушили крупный пожар на складе рынка

МЧС: Пожар на складе с электротехникой в Ростовской области ликвидирован

Пожар на складе с электротехникой, который вспыхнул на территории рынка "Классик" в Ростовской области, потушили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

"В 11:00 мск [объявлена] полная ликвидация", — говорится в сообщении.

О возгорании стало известно сегодня утром. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. На той же площади пожар и локализовали. Во время тушения привлекался вертолёт. О пострадавших не сообщалось.

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ГУ МЧС РФ по Ростовской области

Максим Плетнёв
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