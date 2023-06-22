В Ростовской области потушили крупный пожар на складе рынка

Пожар на складе с электротехникой, который вспыхнул на территории рынка "Классик" в Ростовской области, потушили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

О возгорании стало известно сегодня утром. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. На той же площади пожар и локализовали. Во время тушения привлекался вертолёт. О пострадавших не сообщалось.