Польша вернулась в Средневековье, когда начала варварски расправляться с советскими памятниками. Об этом сказал помощник президента РФ Владимир Мединский во время открытия стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге.

К чиновнику после церемонии подошёл гражданин Польши, который рассказал, что бежал с родины, потому что поддержал спецоперацию. Он признался, что не понимает дикого желания польских властей уничтожить советские мемориалы. Мединский ответил, что Варшава попросту не самостоятельна в выборе своего политического курса.

"Это вассалитет. Отцы-основатели США, идеологи, философы Французской революции пришли бы в ужас от того, что увидели бы сегодня. Потому что они увидели бы политический откат в Средневековье, когда вассал моего вассала. Вот как строится политическое управление, к сожалению, во многих странах Европы", — отметил он.

Помощник президента добавил, что сегодня Польша действует вопреки интересам своего населения, подтверждая зависимость от "американского сюзерена". А ведь суверенная власть так не поступает, подчеркнул Мединский. То же самое можно увидеть и на Украине, разве что в ещё большей степени проявления, продолжил он.

И Киев, и Варшава губят выгодные экономические связи с соседями, переписывают историю, а всё ради "политических интересов каких-то там заокеанских центров принятия решений". Мединский напомнил, что примерно так в Индии действовала британская колониальная администрация.