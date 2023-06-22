На сайте Парламента Австралии разместили пророссийскую петицию с казачьими корнями

На сайте Парламента Австралии неожиданно появилась петиция против расторжения договора аренды с российским посольством в Канберре. Автором обращения оказался потомок забайкальского казачьего войска, атаман Семён Бойков, который в декабре 2022 года получил убежище в российском генконсульстве из-за преследований его местными правоохранителями.

По словам Бойкова, воспользовавшись правом каждого гражданина подать петицию в парламент, он сделал это в поддержку России. Документ с заголовком "Дайте России построить своё новое посольство в Канберре" будет открыт для голосования до 20 июля, передаёт РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что власти Австралии могут аннулировать арендованный нашей страной земельный участок, где собирались строить новое российское посольство. Премьер-министр страны Энтони Албаниз объяснил такое решение тем, что участок находится слишком близко от Парламента Австралии и это угрожает национальной безопасности государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счёл такую ситуацию частью русофобской истерики коллективного Запада. А накануне Россия в ответ на санкции Австралии закрывает въезд для 48 граждан этой страны. Люди, попавшие в чёрный список, — это подрядчики военно-промышленного комплекса, журналисты и депутаты.