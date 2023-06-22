Кремль разделяет боль в сердцах ветеранов из-за планов Молдавии отменить День Победы

Кремль очень разочарован инициативой молдавских властей запретить День Победы, тем более что подобные решения глубоко ранят ветеранов Великой Отечественной войны в республике. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Относимся чрезвычайно негативно. И подобные решения, конечно, очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии. Конечно, это то, что вызывает искреннее разочарование", — уточнил он.

Напомним, в Молдавии предложили перенести и переименовать День Победы. Правящая партия "Действие и солидарность" решила, что теперь празднику лучше называться Днём памяти павших во Второй мировой войне. При этом отмечаться он будет не 9, а 8 мая. По мнению властей, так жители страны смогут оплакивать фашистов, поскольку они тоже погибали во время боёв. В Кишинёве прокатились акции протеста против решения.