Роскомнадзор "приземлит" Amazon и ещё 11 компаний

Роскомнадзор расширил список зарубежных провайдеров хостинга, которые подлежат "приземлению", в него теперь попал и популярный сервис Amazon. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению", — указано в тексте.

В перечне значатся Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WP Engine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean. В документе отмечается, что сейчас компании должны открыть представительство в России и создать на своих сайтах форму обратной связи с пользователями из РФ.