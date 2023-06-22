Роскомнадзор "приземлит" Amazon и ещё 11 компаний
Роскомнадзор включил Amazon в список компаний, подлежащих "приземлению"
Роскомнадзор расширил список зарубежных провайдеров хостинга, которые подлежат "приземлению", в него теперь попал и популярный сервис Amazon. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению", — указано в тексте.
В перечне значатся Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WP Engine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean. В документе отмечается, что сейчас компании должны открыть представительство в России и создать на своих сайтах форму обратной связи с пользователями из РФ.
Напомним, в 2021 году принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации". По нему иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства. Так, сервис AliExpress уже отчитался о выполнении положений закона.
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