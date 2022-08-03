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3 августа, 11:38

Роскомнадзор внёс AliExpress в список выполняющих закон "о приземлении"

Роскомнадзор включил AliExpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон "о приземлении".

"Компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. известила Роскомнадзор о выполнении требований закона "о приземлении". По итогам проверки представленных документов Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Согласно сообщению, компания обеспечила хранение и обработку персональных данных россиян, а также соблюдает основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 236-ФЗ. Таким образом, российское юридическое лицо организации целиком отвечает требованиям законодательства, а на сайте компании теперь есть форма для обращений и личный кабинет.

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Напомним, 1 января 2022 года в России вступил в силу закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации". Согласно ему, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства.

Обложка ©

Getty Images / Thiago Prudencio / SOPA Images / LightRocket

Николь Вербер

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