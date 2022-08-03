Роскомнадзор внёс AliExpress в список выполняющих закон "о приземлении"

Роскомнадзор включил AliExpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон "о приземлении".

"Компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. известила Роскомнадзор о выполнении требований закона "о приземлении". По итогам проверки представленных документов Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Согласно сообщению, компания обеспечила хранение и обработку персональных данных россиян, а также соблюдает основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 236-ФЗ. Таким образом, российское юридическое лицо организации целиком отвечает требованиям законодательства, а на сайте компании теперь есть форма для обращений и личный кабинет.