В Кремле допустили возвращение обязательной вакцинации при росте заболеваемости ковидом

В случае большого роста числа заражений коронавирусом в России могут быть введены дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции, в том числе может вернуться требование об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если потребуется, если будет дальше по экспоненте динамика [заболеваемости] идти вверх, то этого (введения дополнительных мер. — Прим. Лайфа) нельзя исключать, конечно", — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что в Кремле повышенные меры эпидемиологической безопасности в связи с коронавирусом полностью не снимались и продолжают действовать до сих пор.