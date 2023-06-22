Шебекинская макаронная фабрика возобновит работу с 1 июля
Москалькова: Макаронная фабрика в Шебекине готовится к запуску с 1 июля
Шебекинская макаронная фабрика готовится возобновить работу с 1 июля, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, в Шебекине потихоньку начинают работать и другие предприятия.
Сейчас нужно создать условия для возврата людей и убедиться, что там безопасно. О текущей ситуации Москалькова узнала от эвакуированных из Белгородской области во время визита в пункт временного размещения в Тульской области.
"Макаронная фабрика готовится к запуску с 1 июля, готовятся пока. Воду подводят, запускают предприятия. Какие-то предприятия уже начинают работать, но и людям тогда нужно создать условия для возврата и убедиться, что там безопасно", — сказала Москалькова в ходе приёма.
В связи с этим эвакуированные жители спрашивают, как они могут перебраться, в какое время, как будут оформляться трудовые отношения в условиях их привычной жизни. Омбудсмен намерена лично узнать у руководства Белгородской области и военных, есть ли гарантии безопасности для возвращения людей.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что почти 19 тысяч жителей Белгородской области получили по 10 000 рублей. Он также ответил на волнующие граждан вопросы по теме выплат. А с 21 июня в Шебекине отменили пропуска на въезд и выезд днём.
ТАСС / Валерий Морев