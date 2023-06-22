Шебекинская макаронная фабрика возобновит работу с 1 июля

Шебекинская макаронная фабрика готовится возобновить работу с 1 июля, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, в Шебекине потихоньку начинают работать и другие предприятия.

Сейчас нужно создать условия для возврата людей и убедиться, что там безопасно. О текущей ситуации Москалькова узнала от эвакуированных из Белгородской области во время визита в пункт временного размещения в Тульской области.

"Макаронная фабрика готовится к запуску с 1 июля, готовятся пока. Воду подводят, запускают предприятия. Какие-то предприятия уже начинают работать, но и людям тогда нужно создать условия для возврата и убедиться, что там безопасно", — сказала Москалькова в ходе приёма.