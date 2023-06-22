Велосипедист попал на видео за минуты до нападения техника ГИБДД в Подмосковье
Велосипедист, которого 15 июня в деревне Косяково Воскресенского района Московской области сбил на машине и пытался добить ножом сотрудник ГИБДД, попал на камеры незадолго до нападения. Видео с 43-летним Виктором опубликовал SHOT.
Виктор перед ДТП и нападением полицейского. Видео © telegram / SHOT
На кадрах видно, что велосипедист движется не спеша, а шлем на его голове свидетельствует о понимании правил безопасности на дороге. Судя по таймингу на камере, всего через несколько минут его попытается убить 41-летний техник отделения регистрации отдела ГИБДД РФ по Москве Роман Стрелков.
Напомним, 15 июня сотрудник ГИБДД сбил Виктора на встречке на своём ВАЗ-2115. Пока потерпевший лежал без сознания, полицейский вышел из машины с ножом и пырнул мужчину в живот, после чего скрылся. Жертву доставили в больницу, а нападавшего задержали, сейчас он под арестом. Позже выяснилось, что ударом ножа водитель хотел отомстить за разбитое лобовое стекло своей машины.
Telegram / SHOT