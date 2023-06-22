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22 июня, 18:04

Велосипедист попал на видео за минуты до нападения техника ГИБДД в Подмосковье

Велосипедист, которого 15 июня в деревне Косяково Воскресенского района Московской области сбил на машине и пытался добить ножом сотрудник ГИБДД, попал на камеры незадолго до нападения. Видео с 43-летним Виктором опубликовал SHOT.

Виктор перед ДТП и нападением полицейского. Видео © telegram / SHOT

На кадрах видно, что велосипедист движется не спеша, а шлем на его голове свидетельствует о понимании правил безопасности на дороге. Судя по таймингу на камере, всего через несколько минут его попытается убить 41-летний техник отделения регистрации отдела ГИБДД РФ по Москве Роман Стрелков.

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Экс-глава ГИБДД Свердловской области разбился насмерть на своём участке

Напомним, 15 июня сотрудник ГИБДД сбил Виктора на встречке на своём ВАЗ-2115. Пока потерпевший лежал без сознания, полицейский вышел из машины с ножом и пырнул мужчину в живот, после чего скрылся. Жертву доставили в больницу, а нападавшего задержали, сейчас он под арестом. Позже выяснилось, что ударом ножа водитель хотел отомстить за разбитое лобовое стекло своей машины.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Юрий Лысенко
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