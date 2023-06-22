Велосипедист попал на видео за минуты до нападения техника ГИБДД в Подмосковье

Велосипедист, которого 15 июня в деревне Косяково Воскресенского района Московской области сбил на машине и пытался добить ножом сотрудник ГИБДД, попал на камеры незадолго до нападения. Видео с 43-летним Виктором опубликовал SHOT .

На кадрах видно, что велосипедист движется не спеша, а шлем на его голове свидетельствует о понимании правил безопасности на дороге. Судя по таймингу на камере, всего через несколько минут его попытается убить 41-летний техник отделения регистрации отдела ГИБДД РФ по Москве Роман Стрелков.