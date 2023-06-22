Владелец "Титана" указал на "окно возможностей" для спасения туристов и экипажа батискафа

Пассажиры пропавшего батискафа "Титан", на самом деле, обладают большим запасом времени, чем полагает большинство людей. Об этом заявил в эфире телеканала CNN сооснователь OceanGate Expeditions (компании-владельца) Гильермо Сенлейн.

Учитывая знания и навыки находящихся там людей, среди которых находится и президент OceanGate Expeditions Стоктон Раш, "окно возможностей" для спасения намного шире, "чем думают многие", утверждает Сенлейн. Вместе с тем он добавил, что сегодня всё же "критически важный для этой поисково-спасательной операции день".