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22 июня, 18:22

Владелец "Титана" указал на "окно возможностей" для спасения туристов и экипажа батискафа

Сооснователь OceanGate: У пассажиров "Титана" больше времени, чем думают многие

<p>"Титан". Фото © <a href="https://www.oceangate.com/gallery/gallery-titan.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oceangate.com</a></p>

"Титан". Фото © oceangate.com

Пассажиры пропавшего батискафа "Титан", на самом деле, обладают большим запасом времени, чем полагает большинство людей. Об этом заявил в эфире телеканала CNN сооснователь OceanGate Expeditions (компании-владельца) Гильермо Сенлейн.

Учитывая знания и навыки находящихся там людей, среди которых находится и президент OceanGate Expeditions Стоктон Раш, "окно возможностей" для спасения намного шире, "чем думают многие", утверждает Сенлейн. Вместе с тем он добавил, что сегодня всё же "критически важный для этой поисково-спасательной операции день".

"Я призываю всех сохранять надежду на то, что команду [батискафа] благополучно вернут", — резюмировал он.

Шасси и заднюю крышку батискафа "Титан" нашли в Атлантике

Шасси и заднюю крышку батискафа "Титан" нашли в Атлантике

Ранее с похожим мнением выступил капитан первого ранга ВМФ СССР и России Игорь Курдин. Он объяснил, почему экипаж пропавшего батискафа может быть жив. А вот по подсчётам Береговой охраны США, запасы кислорода на пропавшем в Атлантике "Титане" иссякли в 07:08 (14:08 мск).

Ирина Фальке
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