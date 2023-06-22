Сопернику Эрдогана на выборах президента грозит 110 лет тюрьмы

Против лидера турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии и бывшего кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу подано 28 исков, ему грозит тюремное заключение и запрет на политическую деятельность, пишет газета Cumhyriet со ссылкой на его адвоката Джеляля Челика.

Суд приостанавливал рассмотрение части исков, но после поражения на президентских выборах Кылычдароглу лишился неприкосновенности. По большинству претензий оппозиционеру грозит до четырёх лет тюрьмы, а суммарно по всем искам — 110 лет заключения. Основным истцом является турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который пытается защититься от оскорблений и клеветы. Все жалобы были поданы в 2016–2021 годах.