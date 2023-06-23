Эксперты ЭИСИ обсудили распространение нацизма на Украине в ходе круглого стола

Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) обсудили распространение нацизма на Украине, а также противостояние этому явлению в ходе круглого стола "СВО: выученные уроки истории", состоявшегося на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" в День памяти и скорби.

"22 июня стягивает к себе смыслы не случайно. Активное переписывание истории — сигнал. Где переписывается история, начинаются проблемы — так реализуется восточноевропейская политика. Это выражается в поддержке этнонационализма, который направлен на ревизию истории. Главное — пересмотр российской политики на постсоветском пространстве. Нужно переходить к более масштабной работе, направленной на деконструкцию этнократических режимов, — считает директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Запад давно готовил Украину к наступлению. Но если план провалится, то спонсоры не будут поддерживать проигравшую сторону, сказал заместитель главного редактора – редактор отдела политики журнала "Эксперт", эксперт Центра ПРИСП Пётр Скоробогатый. Он полагает, что один из сценариев развития ситуации в Незалежной — афганский, "при котором Украина будет брошена западными спонсорами, возможно, на её месте будет хаос". Если же проект по отрыву Украины от России будет реализован, люди станут "трансформироваться, заражаться этой бациллой" и страна станет полностью нацистской.

Обсудили на круглом столе и меры борьбы с неонацизмом. Важную роль здесь играют общественные организации, которые документируют и расследуют военные преступления украинцев. К этому движению присоединится большинство стран мира, уверен депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

"Нужно чётко понимать, что, говоря о нацизме на Украине, мы не просто проводим аналогию с гитлеровским фашизмом, потому что это один и тот же нацизм, с одними корнями. <...> Большинство стран мира на Генассамблее ООН голосовали и голосуют за российскую резолюцию о противоборстве нацизму. Кроме США и Украины, которые пропагандируют превосходство расы, которые отрицают страшные преступления. Потом к ним присоединилась Германия, Канада, Швеция — все, кто раньше воздерживался, сейчас открыто подняли забрало и говорят: "Мы за героизацию нацизма, за расизм". Основной мир с нами, и именно Россия держит флаг, отстаивая традиционные ценности", — подчеркнул эксперт.

Извлекать нужные уроки из истории помогают напоминания о страшных событиях Великой Отечественной войны, например музейные экспозиции, где собраны трофеи, идеологические материалы, литература, материалы, связанные с народными республиками, добровольческими подразделениями, личные истории бойцов. Всё это составляет музейный фонд межмузейной группы при Министерстве культуры. Замдиректора Государственного центрального музея современной истории России Никита Аникин рассказал, что эксперты работают и в зоне боевых действий, и в регионах России, далёких от передовой, где местные жители объединяются вокруг помощи фронту.

По словам модератора круглого стола, директора Центра политического анализа Павла Данилина, говорить обо всём этом нужно и уместно, потому что наша страна вновь борется с нацистской угрозой. Мы не стали терпеть "взведённый курок пистолета у нашего виска": миллионную военную группировку на границе Донбасса, размещение натовских баз и ракет средней дальности на территории Украины. Эксперты заключили, что Россия вынесла урок из 22 июня 1941 года и не позволила противнику начать военные действия и попасть в момент, когда страна была не подготовлена.