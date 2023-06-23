ВОЗ заявила о снижении смертности от коронавируса на 58% за четыре недели
За период с 22 мая по 18 июня более 1,2 млн человек в мире заразилось коронавирусной инфекцией, более 7,1 тыс. умерло. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно информационному бюллетеню организации, за этот период зарегистрировано 1 210 687 случаев заражения и 7168 летальных исходов. Лидирует по количеству заболевших Республика Корея (363 382), далее следуют Австралия (135 144), Бразилия (85 987), Франция (71 197) и Сингапур (54 581). Число летальных исходов сократилось на 58% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 48%.
Пандемией вспышку коронавирусной инфекции ВОЗ объявила 11 марта 2020 года. На тот момент в России было заражено всего лишь 20 человек. Затем эта цифра начала стремительно расти, а уже менее чем через месяц в Москве ввели пропускной режим и объявили самоизоляцию. 5 мая 2023 года режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса был отменён.
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