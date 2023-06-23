Россияне в будущем хотят учиться у Ньютона или Достоевского

Большинство россиян (35%) считают, что в перспективе в качестве наставников будут выступать не люди, а технологии. Академия Calltouch выяснила, как выглядит обучение будущего в глазах наших соотечественников. "Газета.ru" ознакомилась с результатами этого опроса.

Граждане считают, что через 15 лет всем придётся приобретать новые специальности (41%) и чему-то постоянно учиться (это предположил каждый пятый). 35% респондентов уверены, что идеальным преподавателем станет голограмма, 15% отдали предпочтение аватару известных в прошлом людей, например Ньютону или Достоевскому, 13% — роботам. Кроме того, 8% респондентов полагают, что ведущая роль будет за международными образовательными платформами.

Однако у некоторых опрошенных роль наставника ассоциируется только с человеком. Для 28% необходимый показатель — наличие практического опыта. Ещё 16% считают, что это должен быть драйвовый молодой человек. 14% респондентов поддерживают объединение человеческого опыта и современных технологий, они отметили эффективность обучения в VR.

Более половины участников опроса подтверждают: digital помогает в обучении. Россияне отмечают растущую доступность технологий (26%). И у них есть преимущества: возможность учиться в любое время (23%) и чаты для обмена опытом (12%). При этом треть опрошенных считают, что развитие технологий снижает необходимость в обучении.

С развитием digital растёт и количество образовательных методов. Треть пользователей комбинируют разные способы получения информации, подбирая их под свои нужды. Среди предпочтительных — скринкасты (22%), книги и статьи (21%), короткие обучающие видео (20%), инфографика и майнд-карты (12%). Большое значение имеет отработка практических навыков: 16% опрошенных нравится проходить тренажёры и обучающие игры, а 13% выступают за практический опыт.