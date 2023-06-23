Бутылки для напитков в России могут потерять цвет

В России в 2024 году из продажи могут пропасть разноцветные бутылки для напитков, так как власти планируют запретить сразу несколько видов упаковки, в том числе и ПЭТ-тару. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад Российского экологического оператора (РЭО) и доклад Минпромторга.

По данным издания, главная причина нововведения — отказаться от неэкологичной тары, которую сложно переработать. Так, сначала в РЭО планируют ограничить распространение ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета: например, жёлтые, красные, розовые и другие цвета, отличные от традиционных. Также в перечень на изъятие из оборота вошли: тонкая термоусадочна плёнка, которую применяют как этикетки на бутылках; сумка-сетка для овощей и фруктов; пластиковый пакет с донышком дойпак, например, в таких пакетах продают кетчупы и пластиковые капсулы для кофе.

"Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны", — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Минпромторг в свою очередь предлагает начать ограничения с четырёх видов упаковки. Это "кислотные" ПЭТ-бутылки, тонкая термоусадочная плёнка, тара с этикеткой из ПВХ, а также упаковка, для которой применяли нерастворимые клеи. Эти виды материалов используют как ёмкости для напитков, йогуртов и прочих видов продуктов.