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23 июня, 10:20

Песков не стал комментировать содержание 11-го пакета антироссийских санкций

В Кремле предложили дождаться официального опубликования 11-го пакета антироссийских санкций, который вступил в силу сегодня, и не строить оценок на основании информации из СМИ. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в пятницу, 23 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Некоторые подробности появлялись, но пока детально он не был опубликован. Давайте дождёмся, ознакомимся и потом уже будем судить", — предложил представитель Кремля.

Новый пакет антироссийских санкций вступил в силу

Новый пакет антироссийских санкций вступил в силу

Как ранее сообщал Лайф, европейские страны довольно долго не могли договориться насчёт нового пакета санкций, но 21 июня он всё-таки был согласован, несмотря на все усилия Венгрии и Греции — противников новых ограничений. 11-й пакет санкций ЕС в отношении России касается 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Калегина
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