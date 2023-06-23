Песков не стал комментировать содержание 11-го пакета антироссийских санкций
В Кремле предложили дождаться официального опубликования 11-го пакета антироссийских санкций, который вступил в силу сегодня, и не строить оценок на основании информации из СМИ. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в пятницу, 23 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Некоторые подробности появлялись, но пока детально он не был опубликован. Давайте дождёмся, ознакомимся и потом уже будем судить", — предложил представитель Кремля.
Как ранее сообщал Лайф, европейские страны довольно долго не могли договориться насчёт нового пакета санкций, но 21 июня он всё-таки был согласован, несмотря на все усилия Венгрии и Греции — противников новых ограничений. 11-й пакет санкций ЕС в отношении России касается 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".
ТАСС / Сергей Бобылев