Песков не стал комментировать содержание 11-го пакета антироссийских санкций

В Кремле предложили дождаться официального опубликования 11-го пакета антироссийских санкций, который вступил в силу сегодня, и не строить оценок на основании информации из СМИ. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в пятницу, 23 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.