Украинский генерал Сырский заявил, что учится воевать у древних греков и римлян
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что изучает техники ведения боевых действий у древних греков и римлян. По его словам, основные принципы военных действий остаются прежними и не изменились со временем.
Сырский упомянул битву при Каннах между Ганнибалом и римлянами как пример использования тех же методов, которые используются и сегодня. Это атака с фланга, окружение противника, сосредоточение центральных усилий на самом слабом месте обороны врага.
"Ничего не изменилось. Хорошо, может быть, изменилась сложность оборудования и степень автоматизации процессов", — сказал Сырский в интервью The Guardian.
Сырский добавил, что на его прикроватной тумбочке лежат работы известного немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица.
Техники древних воинов не особенно помогают украинским военным на поле боя. Так, ранее Лайф рассказывал о том, что на фоне провалов в контрнаступлении ВСУ в Киеве объявлена всеобщая мобилизация. Позже стало известно о всеобщей мобилизации в Черниговской области.
Wikipedia / Vol Nyk