Украинский генерал Сырский заявил, что учится воевать у древних греков и римлян

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что изучает техники ведения боевых действий у древних греков и римлян. По его словам, основные принципы военных действий остаются прежними и не изменились со временем.

Сырский упомянул битву при Каннах между Ганнибалом и римлянами как пример использования тех же методов, которые используются и сегодня. Это атака с фланга, окружение противника, сосредоточение центральных усилий на самом слабом месте обороны врага.

"Ничего не изменилось. Хорошо, может быть, изменилась сложность оборудования и степень автоматизации процессов", — сказал Сырский в интервью The Guardian.

Сырский добавил, что на его прикроватной тумбочке лежат работы известного немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица.