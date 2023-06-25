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25 июня, 11:00

Дизайнер назвала топ летних покупок, чтобы почувствовать себя дома как в отпуске

Дизайнер Голуб: Создать летнюю атмосферу дома можно с помощью льняных пледов и пуфиков

Наступившее лето ворвалось не только в нашу жизнь, но и в наши дома. В тёплое время года хочется сделать жилое пространство более уютным, лёгким, расслабленным. Специалист по дизайну интерьеров компании Hoff Юлия Голуб рассказала Лайфу, какие предметы для дома нужны летом, и объяснила, как добавить в комнаты атмосферу отдыха.

Тюль

Естественный свет помогает оживить и расслабить пространство, поэтому летом хочется повесить трендовый лёгкий тюль. Голуб советует присмотреться к льняному или хлопковому: благодаря особой структуре ткани изделие пропускает дневной свет, несколько приглушая его яркость и создавая в помещении ощущение прохлады и свежести.

Больше цветов и ваз

Летом особенно хочется запустить природу в дом. Таким образом, следующий шаг — добавить зелени в интерьер. Дизайнер советует поместить большие комнатные растения в стильные горшки, вазы или кастрюли возле окон или на приставные столики, чтобы они были видны со всех сторон. Это добавит свежий цвет в комнате и обеспечит кислород.

Фото © Freepik

Фото © Freepik

Подушки и покрывала

Простой способ осветить свой дом — заменить тяжёлые зимние подушки более лёгкими, яркими. Можно также сменить тяжёлые покрывала на хлопковые или льняные в светлых тонах.

Атмосфера в деталях: текстиль, шкатулки, корзинки

В летнюю атмосферу прекрасно впишется текстиль с этническими и растительными принтами. Хорошо будут смотреться декоративные шкатулки и корзинки из дерева и ротанга, советует собеседница Лайфа. На стенах можно разместить постеры или картины с морской тематикой, а на полках — сувениры из путешествий.

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Пуфики, гамаки, кресла-качалки

Интерьеры в стиле бохо идеально подходят к летнему сезону. Здесь главную роль выполняют пуфики, которые можно использовать в качестве дополнительных сидений и легко перемещать с места на место. А также они позволяют поднять ноги, расслабиться и придают уют любому пространству. Голуб советует выбирать пуфики с яркой или нейтральной обивкой из натуральных материалов.

Для больших пространств и дач эксперт рекомендует гамаки, подвесные кресла, кресла-качалки и кресла-мешки. Кстати, не забудьте про шезлонг: он пригодится для пляжа, дачи и любого выезда на природу в солнечную погоду.

Натуральные материалы

Натуральные материалы, используемые в мебели, освещении или аксессуарах, — отличный способ создать в доме успокаивающую, непринуждённую атмосферу. Это могут быть льняные пледы, плетеные корзинки, джутовые люстры, ротанговая мебель, говорит дизайнер.

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Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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