В ФАТФ сохранили приостановку членства России из-за конфликта на Украине

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) подтвердила приостановку членства России в связи с конфликтом на Украине.

По итогам пленарной сессии, которая завершилась в Париже в пятницу, было заявлено, что данная мера остаётся в силе. Организация отметила, что действия России на Украине "не соответствуют принципам ФАТФ по обеспечению безопасности, надёжности, а также целостности мировой финансовой системы".