В ФАТФ сохранили приостановку членства России из-за конфликта на Украине
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) подтвердила приостановку членства России в связи с конфликтом на Украине.
По итогам пленарной сессии, которая завершилась в Париже в пятницу, было заявлено, что данная мера остаётся в силе. Организация отметила, что действия России на Украине "не соответствуют принципам ФАТФ по обеспечению безопасности, надёжности, а также целостности мировой финансовой системы".
Напомним, решение приостановить участие России в ФАТФ было принято по итогам пленарного заседания организации 22–24 февраля. В Росфинмониторинге после этого заявили, что "антиотмывочная" система РФ продолжит работу.
ТАСС / AP / Markus Schreiber