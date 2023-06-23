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23 июня, 15:52

В ФАТФ сохранили приостановку членства России из-за конфликта на Украине

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) подтвердила приостановку членства России в связи с конфликтом на Украине.

По итогам пленарной сессии, которая завершилась в Париже в пятницу, было заявлено, что данная мера остаётся в силе. Организация отметила, что действия России на Украине "не соответствуют принципам ФАТФ по обеспечению безопасности, надёжности, а также целостности мировой финансовой системы".

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Напомним, решение приостановить участие России в ФАТФ было принято по итогам пленарного заседания организации 22–24 февраля. В Росфинмониторинге после этого заявили, что "антиотмывочная" система РФ продолжит работу.

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ТАСС / AP / Markus Schreiber

Илья Суриков
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