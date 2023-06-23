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23 июня, 19:01

На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу, 23 июня, вечером во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В частности, сирены прозвучали в контролируемых украинскими боевиками районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В предыдущий раз воздушная тревога на всей территории Незалежной объявлялась 14 июня.

Зеленский пообещал на Украине кадровые решения из-за непригодных бомбоубежищ

Зеленский пообещал на Украине кадровые решения из-за непригодных бомбоубежищ

Ранее украинский министр Александр Камышин заявил, что почти 600 бомбоубежищ в Киеве абсолютно не готовы к использованию. Проверено было 1849 укрытий.

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Getty Images / Mustafa Ciftci

Наталья Исакова
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