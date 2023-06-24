В США заявили, что Байден проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер"
Белый дом: Байден проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер"
В США сообщили, что мониторят ситуацию, разворачивающуюся в России. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж в связи с провокацией основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что Вашингтон намерен консультироваться с союзниками и партнёрами по мере развития событий.
"Мы мониторим ситуацию и будем консультироваться с союзниками и партнёрами по мере развития", — говорится в заявлении Ходжа, полученном РИА "Новости".
О ситуации, по данным телеканала CNN, также проинформирован президент США Джо Байден.
Ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело.
Wikipedia / Matt H. Wade