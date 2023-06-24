В США заявили, что Байден проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер"

В США сообщили, что мониторят ситуацию, разворачивающуюся в России. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж в связи с провокацией основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что Вашингтон намерен консультироваться с союзниками и партнёрами по мере развития событий.

"Мы мониторим ситуацию и будем консультироваться с союзниками и партнёрами по мере развития", — говорится в заявлении Ходжа, полученном РИА "Новости".