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24 июня, 01:44

В США заявили, что Байден проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер"

Белый дом: Байден проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер"

В США сообщили, что мониторят ситуацию, разворачивающуюся в России. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж в связи с провокацией основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что Вашингтон намерен консультироваться с союзниками и партнёрами по мере развития событий.

"Мы мониторим ситуацию и будем консультироваться с союзниками и партнёрами по мере развития", — говорится в заявлении Ходжа, полученном РИА "Новости".

О ситуации, по данным телеканала CNN, также проинформирован президент США Джо Байден.

Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер"

Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер"

Ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело.

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Wikipedia / Matt H. Wade

Арина Родионова
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