Глава Ростовской области поручил сохранять функционирование всех городских систем

"Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем", — сообщил он и добавил, что данная ситуация находится на контроле.

Ранее Лайф писал, что въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксая и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. Движение автомобилей перекрыто по трассе М-4 "Дон". Сейчас на въезде в Ростов образовалась огромная пробка из автомобилей. Также около штаба Южного федерального округа в Ростове-на-Дону запечатлели военную технику. При этом, паники среди людей нет: они спокойно передвигаются по улицам и снимают происходящее на камеры.