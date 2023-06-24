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24 июня, 03:47

Глава Ростовской области поручил сохранять функционирование всех городских систем

В Ростове-на-Дону примут меры для нормального функционирования всех городских систем

Власти Ростовской области поручили городской администрации сохранять функционирование всех городских систем. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Василий Голубев.

"Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем", — сообщил он и добавил, что данная ситуация находится на контроле.

Ростовский губернатор призвал отказаться от поездок в центр города

Ростовский губернатор призвал отказаться от поездок в центр города

Ранее Лайф писал, что въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксая и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. Движение автомобилей перекрыто по трассе М-4 "Дон". Сейчас на въезде в Ростов образовалась огромная пробка из автомобилей. Также около штаба Южного федерального округа в Ростове-на-Дону запечатлели военную технику. При этом, паники среди людей нет: они спокойно передвигаются по улицам и снимают происходящее на камеры.

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t.me / "Ростов главный"

Оксана Попова
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