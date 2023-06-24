Обстановку возле штаб-квартиры "Вагнера" в Петербурге сняли на видео
В штаб-квартире частной военной компании "Вагнер" на Зольной улице в Санкт-Петербурге проходят обыски. Вход на территорию закрыт, а вокруг здания дежурят силовики. Видео с места опубликовал телеграм-канал SHOT. Судя по кадрам, ситуация спокойная, движение транспорта не перекрывалось.
Обстановку возле штаб-квартиры "Вагнера" в Петербурге сняли на видео © SHOT
Ранее Лайф писал, что территорию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге возле ресторана Евгения Пригожина тоже патрулируют военные. Меры безопасности сегодня усилили сразу в нескольких городах из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. В отношении него управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. О ситуации доложили президенту страны Владимиру Путину.