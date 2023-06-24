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24 июня, 07:33

Путин убеждён, что Россия преодолеет все испытания и станет ещё сильнее

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что стране удастся преодолеть все испытания и стать ещё сильнее. Об этом глава государства заявил в ходе телеобращения.

"Верю, что мы сбережём и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем ещё сильнее", — сказал российский лидер.

Путин: Действия против мятежников будут жёсткими

Путин: Действия против мятежников будут жёсткими

Обращение Путина посвящено ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. В отношении него управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Ранее глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции.

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LIFE

Иван Косицын
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