Путин убеждён, что Россия преодолеет все испытания и станет ещё сильнее

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что стране удастся преодолеть все испытания и стать ещё сильнее. Об этом глава государства заявил в ходе телеобращения.

"Верю, что мы сбережём и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем ещё сильнее", — сказал российский лидер.