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Регион
Опубликовано 24 июня 2023, 07:07
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Путин призвал отбросить любые распри в период СВО

Президент России Владимир Путин в ходе специального обращения по теме ситуации с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным заявил, что нужно отбросить любые распри в период СВО, ведь сейчас решается судьба России.

Глава государства отметил, что сейчас решается судьба народа России и эта ситуация требует единения всех сил, консолидации общества.

"В сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри", — подчеркнул глава государства.

Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку
Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку

Обращение Путина посвящено ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. Напомним, ранее по факту призыва к вооружённому мятежу в отношении Пригожина управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело. Армия и правоохранители получили приказы на фоне действий ЧВК "Вагнер", заявил президент.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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