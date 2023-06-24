Регион

Уведомления отключены

24 июня, 07:07
4705

Путин призвал отбросить любые распри в период СВО

Президент России Владимир Путин в ходе специального обращения по теме ситуации с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным заявил, что нужно отбросить любые распри в период СВО, ведь сейчас решается судьба России.

Глава государства отметил, что сейчас решается судьба народа России и эта ситуация требует единения всех сил, консолидации общества.

"В сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри", — подчеркнул глава государства.

Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку

Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку

Обращение Путина посвящено ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. Напомним, ранее по факту призыва к вооружённому мятежу в отношении Пригожина управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело. Армия и правоохранители получили приказы на фоне действий ЧВК "Вагнер", заявил президент.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Путин
  • Евгений Пригожин
  • ЧВК "Вагнер"
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров