Путин призвал отбросить любые распри в период СВО

Президент России Владимир Путин в ходе специального обращения по теме ситуации с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным заявил, что нужно отбросить любые распри в период СВО, ведь сейчас решается судьба России.

Глава государства отметил, что сейчас решается судьба народа России и эта ситуация требует единения всех сил, консолидации общества.