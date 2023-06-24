Путин призвал отбросить любые распри в период СВО
Президент России Владимир Путин в ходе специального обращения по теме ситуации с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным заявил, что нужно отбросить любые распри в период СВО, ведь сейчас решается судьба России.
Глава государства отметил, что сейчас решается судьба народа России и эта ситуация требует единения всех сил, консолидации общества.
"В сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри", — подчеркнул глава государства.
Обращение Путина посвящено ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. Напомним, ранее по факту призыва к вооружённому мятежу в отношении Пригожина управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело. Армия и правоохранители получили приказы на фоне действий ЧВК "Вагнер", заявил президент.