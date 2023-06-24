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24 июня, 08:05

Танк застрял в воротах цирка в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону танк застрял в воротах городского цирка. Видео сняли местные жители, кадры распространились в Сети.

Танк застрял в воротах цирка в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что танк находится в узком проходе. Из-за своих объёмов боевая машина не может двинуться с места.

Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М4, где образовались огромные пробки

Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М4, где образовались огромные пробки

Ранее Лайф писал, что въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксай и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. Глава региона Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону.

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Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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