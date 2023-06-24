Губернатор Егоров сообщил об отмене массовых мероприятий в Тамбовской области
Власти Тамбовской области приняли решение отменить все вечерние массовые мероприятия и перенести праздники в честь выпускников. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Максим Егоров.
"Для безопасности жителей области, а также с целью избежания возможных внештатных ситуаций принято решение отменить все ранее запланированные вечерние массовые мероприятия. Выпускные вечера переносятся", — сказал он.
Егоров отметил, что ситуация в области сейчас спокойная, в регионе всё продолжает работать в обычном режиме. Что касается перенесённых мероприятий, то сроки их проведения станут известны позднее.
Ранее Лайф писал, что отменены все массовые мероприятия, запланированные в Ростове-на-Дону на эти выходные. Ограничения коснулись и Воронежской области.