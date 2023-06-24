Губернатор Егоров сообщил об отмене массовых мероприятий в Тамбовской области

Власти Тамбовской области приняли решение отменить все вечерние массовые мероприятия и перенести праздники в честь выпускников. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Максим Егоров.

"Для безопасности жителей области, а также с целью избежания возможных внештатных ситуаций принято решение отменить все ранее запланированные вечерние массовые мероприятия. Выпускные вечера переносятся", — сказал он.