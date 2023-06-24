Мишустин находится на рабочем месте и проводит совещание с членами правительства
Пресс-служба российского премьер-министра Михаила Мишустина опровергла сообщения о том, что глава кабмина экстренно отправился в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.
"Мишустин на рабочем месте проводит ряд совещаний с членами правительства, в том числе по реализации поручений, данных на совещании по развитию авиаотрасли в Казани", — приводит агентство заявление пресс-службы премьера.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня работает в Кремле. Напомним, утром в субботу глава государства выступил с обращением по поводу военного мятежа ЧВК "Вагнер". Президент заявил, что действия против мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. Также Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки.