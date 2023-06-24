Медведев: Захват власти бандитами в России поставит мир на грань уничтожения
Государственный переворот в крупнейшей ядерной державе может поставить мир на грань уничтожения, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, если ядерный арсенал России попадёт в руки бандитов, пострадает не одна страна.
"В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис, очевидно, не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения", — сказал он журналистам.
Он подчеркнул, что российские власти не дадут "свихнувшимся преступникам и их сторонникам" захватить власть в стране.
Напомним, утром 24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям в связи с попыткой вооружённого мятежа, которую предпринимают основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его бойцы. Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
Vk.com / Дмитрий Медведев