Медведев: Захват власти бандитами в России поставит мир на грань уничтожения

Государственный переворот в крупнейшей ядерной державе может поставить мир на грань уничтожения, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, если ядерный арсенал России попадёт в руки бандитов, пострадает не одна страна.

"В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис, очевидно, не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения", — сказал он журналистам.