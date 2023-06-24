Медведев: В подготовке мятежа могли участвовать иностранные специалисты
В подготовке военного мятежа с участием ЧВК "Вагнер" могли участвовать иностранные специалисты. Таким мнением поделился с журналистами в субботу, 24 июня, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
По его словам, на это указывают высокая подготовленность замысла, профессиональная слаженность действий и качественное управление передвижением войск.
"Можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил, а вполне вероятно, и иностранных специалистов", — подытожил Медведев.
Напомним, утром 24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям в связи с попыткой вооружённого мятежа. Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он, как президент, Верховный главнокомандующий и гражданин, сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.