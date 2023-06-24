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24 июня, 15:23
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Медведев: В подготовке мятежа могли участвовать иностранные специалисты

В подготовке военного мятежа с участием ЧВК "Вагнер" могли участвовать иностранные специалисты. Таким мнением поделился с журналистами в субботу, 24 июня, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, на это указывают высокая подготовленность замысла, профессиональная слаженность действий и качественное управление передвижением войск.

"Можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил, а вполне вероятно, и иностранных специалистов", — подытожил Медведев.

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Напомним, утром 24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям в связи с попыткой вооружённого мятежа. Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он, как президент, Верховный главнокомандующий и гражданин, сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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