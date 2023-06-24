Медведев: В подготовке мятежа могли участвовать иностранные специалисты

В подготовке военного мятежа с участием ЧВК "Вагнер" могли участвовать иностранные специалисты. Таким мнением поделился с журналистами в субботу, 24 июня, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, на это указывают высокая подготовленность замысла, профессиональная слаженность действий и качественное управление передвижением войск.