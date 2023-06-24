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24 июня, 16:29

Оперштаб Кубани опроверг фейки о нехватке бензина в регионе

Оперштаб Кубани: В регионе достаточные запасы бензина и дизельного топлива

На Кубани есть достаточные запасы бензина и дизельного топлива. Об этом рассказали в оперативном штабе региона, комментируя распространяющуюся в соцсетях информацию.

"Очередной провокационный вброс по ситуации в Краснодарском крае — в соцсетях публикуют фейки о нехватке топлива в регионе и, в частности, об очередях на заправках в Геленджике и Новороссийске... Запаса бензина и дизельного топлива в регионе достаточно", — говорится в сообщении оперштаба в телеграм-канале.

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В оперштабе добавили, что небольшие очереди есть лишь на некоторых заправках в Геленджике и Новороссийске. Там объяснили, что они возникли из-за курортного сезона. Все объекты топливно-энергетического комплекса работают в штатном режиме.

Напомним, ранее оперативный штаб Кубани сообщил о том, что обстановка в Краснодарском крае остаётся под контролем. Ситуацию там назвали спокойной.

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Илья Суриков
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