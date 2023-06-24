Власти Краснодарского края назвали спокойной ситуацию в регионе

Обстановка в Краснодарском крае остаётся под контролем, в регионе сейчас спокойно. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб Кубани.

"Все службы и ведомства оперативно обмениваются межрегиональной информацией, держат ситуацию на контроле. В Краснодарском крае она остаётся спокойной", — говорится в сообщении.

Указывается, что по состоянию на 8:00 в Краснодарском крае в штатном режиме работают все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения. В регионе не вводились дополнительные меры безопасности, пишет оперштаб со ссылкой на правоохранительные органы и оперативные службы.