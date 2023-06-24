Регион

Уведомления отключены

24 июня, 06:26

Власти Краснодарского края назвали спокойной ситуацию в регионе

Оперштаб Кубани: Обстановка в регионе остаётся под контролем

Обстановка в Краснодарском крае остаётся под контролем, в регионе сейчас спокойно. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб Кубани.

"Все службы и ведомства оперативно обмениваются межрегиональной информацией, держат ситуацию на контроле. В Краснодарском крае она остаётся спокойной", — говорится в сообщении.

Указывается, что по состоянию на 8:00 в Краснодарском крае в штатном режиме работают все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения. В регионе не вводились дополнительные меры безопасности, пишет оперштаб со ссылкой на правоохранительные органы и оперативные службы.

Власти региона отметили, что в Сети сейчас распространяется множество ложной информации от ЦИПсО Украины, публикуются непроверенные и провокационные сообщения. В этой связи правоохранительные органы напомнили об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий.

В Москве, Подмосковье и Воронежской области введён режим контртеррористической операции

В Москве, Подмосковье и Воронежской области введён режим контртеррористической операции

Напомним, ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело. О ситуации доложили президенту страны Владимиру Путину.

Обложка ©

Wikipedia

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров