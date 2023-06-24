Власти Краснодарского края назвали спокойной ситуацию в регионе
Оперштаб Кубани: Обстановка в регионе остаётся под контролем
Обстановка в Краснодарском крае остаётся под контролем, в регионе сейчас спокойно. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб Кубани.
"Все службы и ведомства оперативно обмениваются межрегиональной информацией, держат ситуацию на контроле. В Краснодарском крае она остаётся спокойной", — говорится в сообщении.
Указывается, что по состоянию на 8:00 в Краснодарском крае в штатном режиме работают все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения. В регионе не вводились дополнительные меры безопасности, пишет оперштаб со ссылкой на правоохранительные органы и оперативные службы.
Власти региона отметили, что в Сети сейчас распространяется множество ложной информации от ЦИПсО Украины, публикуются непроверенные и провокационные сообщения. В этой связи правоохранительные органы напомнили об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий.
Напомним, ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело. О ситуации доложили президенту страны Владимиру Путину.