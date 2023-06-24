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24 июня, 16:37

Министр Патрушев сообщил о штатной работе агропромышленного комплекса в России

Российский агропромышленный комплекс работает штатно, заявил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. Он отметил, что сейчас в РФ завершается посевная кампания и набирает обороты уборочная, так что продовольственная безопасность государства будет обеспечена.

"Сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают внутренний рынок, все производственные цепочки функционируют стабильно", цитирует его пресс-служба министерства.

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Напомним, ранее в России произошла попытка мятежа, устроенного вооружённым подразделением Евгения Пригожина ЧВК "Вагнер". Президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям. Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он, как президент, верховный главнокомандующий и гражданин, сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.

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kremlin.ru

Матвей Константинов
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