Министр Патрушев сообщил о штатной работе агропромышленного комплекса в России
Российский агропромышленный комплекс работает штатно, заявил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. Он отметил, что сейчас в РФ завершается посевная кампания и набирает обороты уборочная, так что продовольственная безопасность государства будет обеспечена.
"Сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают внутренний рынок, все производственные цепочки функционируют стабильно", — цитирует его пресс-служба министерства.
Напомним, ранее в России произошла попытка мятежа, устроенного вооружённым подразделением Евгения Пригожина ЧВК "Вагнер". Президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям. Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он, как президент, верховный главнокомандующий и гражданин, сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.