Министр Патрушев сообщил о штатной работе агропромышленного комплекса в России

Российский агропромышленный комплекс работает штатно, заявил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. Он отметил, что сейчас в РФ завершается посевная кампания и набирает обороты уборочная, так что продовольственная безопасность государства будет обеспечена.