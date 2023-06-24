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24 июня, 18:46

В Минске сообщили о ещё одном телефонном разговоре Путина и Лукашенко

"Пул первого": Лукашенко рассказал Путину о результатах переговоров с Пригожиным

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели ещё один телефонный разговор вечером 24 июня. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул первого".

"Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер". Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", — говорится в сообщении.

Лукашенко заявил о договорённости дать гарантии бойцам ЧВК "Вагнер" в ответ на остановку мятежа

Лукашенко заявил о договорённости дать гарантии бойцам ЧВК "Вагнер" в ответ на остановку мятежа

Напомним, ранее Лайф писал, что Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам белорусского президента, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации.

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kremlin.ru, © ТАСС / EPA / BELTA / POOL

Никита Никонов
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