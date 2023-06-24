В Минске сообщили о ещё одном телефонном разговоре Путина и Лукашенко
"Пул первого": Лукашенко рассказал Путину о результатах переговоров с Пригожиным
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели ещё один телефонный разговор вечером 24 июня. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул первого".
"Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер". Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Лайф писал, что Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам белорусского президента, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации.
kremlin.ru, © ТАСС / EPA / BELTA / POOL