Власти Липецкой области начали отменять введённые ограничения
Губернатор Артамонов: Начинаем отменять введённые ограничения
Власти Липецкой области начали отменять введённые сегодня ограничения. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Сегодня был непростой день. Наша команда проделала большую сложную работу. И выполнила её слаженно, быстро — как и должно быть, когда отвечаешь за безопасность населения", — сообщил Артамонов в телеграм-канале.
Артамонов уточнил, что в области начинают отменять введённые ограничения. В ближайшее время, по его словам, откроется движение на региональных трассах. К восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили, работа будет сделана быстро.
"Мы все встали на защиту интересов нашей страны и сделали это с честью и достоинством. Липецкая область не подведёт президента и Россию. <...> Вместе мы сила!" — заявил Артамонов.
Ранее под Липецком перерывали трассы, чтобы остановить движение техники ЧВК "Вагнер". Губернатор Липецкой области заявил об усилении мер безопасности в регионе.
t.me / "Липецкая область"