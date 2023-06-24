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24 июня, 19:21

Власти Липецкой области начали отменять введённые ограничения

Губернатор Артамонов: Начинаем отменять введённые ограничения

Власти Липецкой области начали отменять введённые сегодня ограничения. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Сегодня был непростой день. Наша команда проделала большую сложную работу. И выполнила её слаженно, быстро — как и должно быть, когда отвечаешь за безопасность населения", — сообщил Артамонов в телеграм-канале.

Артамонов уточнил, что в области начинают отменять введённые ограничения. В ближайшее время, по его словам, откроется движение на региональных трассах. К восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили, работа будет сделана быстро.

"Мы все встали на защиту интересов нашей страны и сделали это с честью и достоинством. Липецкая область не подведёт президента и Россию. <...> Вместе мы сила!" — заявил Артамонов.

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Ранее под Липецком перерывали трассы, чтобы остановить движение техники ЧВК "Вагнер". Губернатор Липецкой области заявил об усилении мер безопасности в регионе.

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t.me / "Липецкая область"

Арина Родионова
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