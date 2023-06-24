Власти Липецкой области начали отменять введённые ограничения

Власти Липецкой области начали отменять введённые сегодня ограничения. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Сегодня был непростой день. Наша команда проделала большую сложную работу. И выполнила её слаженно, быстро — как и должно быть, когда отвечаешь за безопасность населения", — сообщил Артамонов в телеграм-канале.

Артамонов уточнил, что в области начинают отменять введённые ограничения. В ближайшее время, по его словам, откроется движение на региональных трассах. К восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили, работа будет сделана быстро.