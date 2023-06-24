Московский транспорт работает в штатном режиме
Дептранс: Столичный транспорт работает в штатном режиме
Информация о возможном ограничении движения городского транспорта в Москве не соответствует действительности. Как заявили в столичном Дептрансе, все сервисы работают в штатном режиме.
"Метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно в режиме выходного дня", — сказано в сообщении.
В Дептрансе также уточнили, что движение контролируется специалистами ситуационного центра, который работает круглосуточно.
Напомним, сегодня утром в Москве усилили меры безопасности. Под охрану были взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняли подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии. Как заявлял Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.
Агентство "Москва" / Максим Мишин