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24 июня, 19:42

Московский транспорт работает в штатном режиме

Дептранс: Столичный транспорт работает в штатном режиме

Информация о возможном ограничении движения городского транспорта в Москве не соответствует действительности. Как заявили в столичном Дептрансе, все сервисы работают в штатном режиме.

"Метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно в режиме выходного дня", — сказано в сообщении.

В Дептрансе также уточнили, что движение контролируется специалистами ситуационного центра, который работает круглосуточно.

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Напомним, сегодня утром в Москве усилили меры безопасности. Под охрану были взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняли подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии. Как заявлял Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

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Агентство "Москва" / Максим Мишин

Оксана Попова
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