Московский транспорт работает в штатном режиме

Информация о возможном ограничении движения городского транспорта в Москве не соответствует действительности. Как заявили в столичном Дептрансе, все сервисы работают в штатном режиме.

"Метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно в режиме выходного дня", — сказано в сообщении.

В Дептрансе также уточнили, что движение контролируется специалистами ситуационного центра, который работает круглосуточно.