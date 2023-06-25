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24 июня, 21:18

Введённый ранее режим КТО отменят в самое ближайшее время

Песков: Режим КТО в ближайшее время будет отменён

Объявленный в некоторых регионах режим контртеррористической операции в ближайшее время будет отменён. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Режим] КТО будет отменён в самое ближайшее время", — заявил Песков.

БТР и машины Росгвардии покидают блокпосты в Москве

БТР и машины Росгвардии покидают блокпосты в Москве

Режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов был введён в Москве, Подмосковье, а также Воронежской области. В столице также были усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

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Unsplash

Арина Родионова
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