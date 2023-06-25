Введённый ранее режим КТО отменят в самое ближайшее время

Объявленный в некоторых регионах режим контртеррористической операции в ближайшее время будет отменён. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов был введён в Москве, Подмосковье, а также Воронежской области. В столице также были усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.