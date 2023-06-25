Глава парламента Крыма Владимир Константинов поправил экс-президента США Барака Обаму, сделавшего громкое заявление о крымчанах. Так, по словам спикера, подавляющее число жителей полуострова всегда тяготели к возращению в Россию, в то время как Обама сообщил о "многих".

"Я хотел бы поправить Обаму. У нас не некоторые люди поддерживали Россию, а подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию. Вопрос был не в том, русскоговорящие они или нет. Они были русскими по своему духу. Это главное", — сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".