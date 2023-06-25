Воронежские власти сообщили об уходе "Вагнера" и анонсировали снятие режима КТО

Бойцы ЧВК "Вагнер" покидают территорию Воронежской области. В регионе снимут введённые ранее ограничения и меры безопасности. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Гусев.

"Заканчивается движение подразделений ЧВК "Вагнер" через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введённые ограничения", — написал он.

Губернатор отметил, что дополнительно сообщит о снятии ограничений. По словам Гусева, региональные власти примут меры для устранения повреждений, произошедших из-за передвижения военной техники "Вагнера", и компенсации ущерба. Он также поблагодарил жителей Воронежской области за выдержку, стойкость и разумность, а силовые структуры и задействованные ведомства — за слаженную работу и профессионализм.