Воронежские власти сообщили об уходе "Вагнера" и анонсировали снятие режима КТО
Воронежский губернатор Гусев: Бойцы ЧВК "Вагнер" покидают территорию области
Бойцы ЧВК "Вагнер" покидают территорию Воронежской области. В регионе снимут введённые ранее ограничения и меры безопасности. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Гусев.
"Заканчивается движение подразделений ЧВК "Вагнер" через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введённые ограничения", — написал он.
Губернатор отметил, что дополнительно сообщит о снятии ограничений. По словам Гусева, региональные власти примут меры для устранения повреждений, произошедших из-за передвижения военной техники "Вагнера", и компенсации ущерба. Он также поблагодарил жителей Воронежской области за выдержку, стойкость и разумность, а силовые структуры и задействованные ведомства — за слаженную работу и профессионализм.
Напомним, режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов был введён в Москве, Подмосковье, а также Воронежской области. В столице были усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии.